Напад на журналіста Ткача: на інцидент відреагувала поліція
Джерело:Національна поліція
Невідомі напали на розслідувача Михайла Ткача. Згодом в поліції заявили, що відкрили провадження за фактом перешкоджання діяльності журналіста.
У п'ятницю, 17 листопада, на Ткача напали у селі Козин Київської області, а саме – поблизу ресторану "Тандир". Уже наступного дня в правоохоронних органах заявили про відкриття провадження, хоч ніякі заяви до них не надходили.
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Поліцейські розслідують напад на Ткача
Як зазначили у пресслужбі Нацполіції, вони виявили у соціальних мережах під час моніторингу публікацію одного з інтернет-видань. У ній йшлося про перешкоджання професійній діяльності журналіста під час конфлікту біля ресторанного закладу.
Зафіксована на відео подія сталась ввечері 17 листопада. Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило. Проте за фактом виявлення публікації розпочато кримінальне провадження,
– йдеться у повідомленні.
Власне, провадження було розпочато слідчими Київської області за частиною 2 статті 171 Кримінального кодексу. У ній йдеться про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Як уточнюють правоохоронці, медики проінформували поліцію про звернення до них медійника, як це передбачає процедура у подібних випадках. Разом з тим можлива додаткова кваліфікація інциденту.
Більше про конфлікт
- Близько 23:20 Ткач з операторами проводив зйомку біля ресторану "Тандир", де засвітилися, зокрема, колишні високопоставлені співробітники Офісу генпрокурора. Біля закладу було багато машин.
- Знімальну групу помітили через деякий час охоронці – вони почали світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів. Як зазначив сам розслідувач, після цього він сказав охоронцям, що є медійником.
- "Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також завдав мені удару", – прокоментував Ткач, що працює у виданні "Українська правда" та часто пише матеріали про українських політиків.