Михайло Забродський складав депутатський мандат: як це пов'язано з Генштабом ЗСУ

Народний депутат від "Європейської солідарності", генерал Михайло Забродський складає мандат. Наразі він планує сконцентруватися на допомозі Генеральному штабу ЗСУ.

Про це заявив нардеп Ярослав Юрчишин. Крім того, він оприлюднив відповідну заяву Забродського.

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Замість депутатського мандату обрав сконцентруватися на допомозі Генштабу

Народний депутат "Європейської Солідарності" Михайло Забродський вирішив скласти мандат. Ярослав Юрчишин опублікував відповідну заяву генерала.

Він додав, що, ймовірно, рішення Забродського пов'язане з бажанням сфокусуватися на допомозі військовому командуванню. Юрчишин зауважив, що генерал давно допомагає Генеральному штабу ЗСУ й особисто Валерію Залужному.



Заява на складання мандату Михайла Забродського / Скриншот заяви

Михайло Забродський, народний депутат від Європейської солідарності, складає мандат. Генерал Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерію Залужному. Тож, так виглядає, обрав можливість сконцентруватися на цій ділянці. Повага та подяка за Службу,

– написав Юрчишин.

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Раніше Забродському інкримінували недостовірне декларування

3 лютого 2023 року до суду надійшло провадження через недостовірне декларування. Стверджувалося, що Забродський не вказав у декларації за 2020 рік орендований будинок в селі Гнідин біля Києва.

Генерал не заперечив, що використовував будинок, але одразу ж пояснив, що жив там тимчасово. Вищий антикорупційний суд закрив справу проти Михайла Забродського через закінчення терміну давності проступку.