Запалювали під Меладзе й Сердючку: Михайло Заливако та Анна Богдан побували на Atlas Weekend

Пара з 11 сезону "Холостяка" відвідала четвертий день Atlas Weekend. Михайло Заливако та Анна Богдан потрапили на виступи Валерія Меладзе та Вєрки Сердючки. Як закохані запалювали на музичному фестивалі, дивіться відео далі.

Масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend стартував на початку цього тижня, 5 липня. Він зібрав на одній сцені артистів з України та Європи, а у фан-зоні – завзятих меломанів і зірок шоу-бізу. Серед них герой "Холостяка-11" Михайло Заливако та переможниця реаліті-шоу Анна Богдан.

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Схоже, на Atlas Weekend закохані прибули заради номерів хедлайнерів – запальної Вєрки Сердючки та Валерія Меладзе, через виступ якого організатори нарвались на критику.

Анна Богдан підспівувала під всі ліричні пісні російського співака. Коли ж на сцену вийшла Сердючка, переможниця "Холостяка" не змогла встояти на місці. Вона танцювала без упину, а Михайло Заливако знімав її на відео.

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На музичному фестивалі колишня дружина Андрія Богдана з'явилась у легкому літньому образі. На ній молочний костюм – короткі шорти, сорочка, яку вона зняла під час запальних танців, і яскравий малиновий топ. Свій look Анна довершила білими кросівками з леопардовими вставками.

Михайло Заливако з Анею на Atlas Weekend / Фото з інстаграму "Холостяка"

Додамо, герої "Холостяка" не єдині зірки, які завітали на Atlas Weekend. На фестивалі вже побували Катя Осадча та Юрій Горбунов. Шоумен і вагітна телеведуча стали гостями першого дня заходу. Вони поділились романтичним селфі, зробленим під час виступу гурту Mozgi.