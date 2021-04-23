Михайла Зубчука, якого шукали понад 10 днів, знайшли мертвим у Вінниці

24-річний Михайло Зубчук за загадкових обставин зник ще 11 квітня. Волонтери, друзі і родичі та поліція шукали його протягом 12 днів.

Зрештою пошуки Михайла припинили вдень 22 квітня. Хлопця знайшли мертвим у Вінниці.

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Михайла Зубчука знайшли

Хлопця на 12 день пошуків знайшли в озері у Тяжилівському мікрорайоні Вінниці.

Його тіло дістали з триметрової глибини.

Гроші, телефон і особисті речі були при Михайлові.

На його тілі не виявили ознак насильницької смерті.

Причину смерті має встановити судово-медична експертиза.



На тілі хлопця не виявили слідів насильницької смерті / Фото Нацполіції

Що казали рідні Михайла про зникнення

Рідні Михайла не вірили, що він може просто так піти. Усі знайомі та родичі відкидали версію про те, що хлопець міг сам кудись поїхати.

Його матір бореться з онкологією і вона була переконана, що син не міг її залишити.

Рідні та друзі обклеїли фотографіями Михайла кожен стовп у місті. Вони сподівалися, що хтось таки бачив його.

Як зник Михайло Зубчук