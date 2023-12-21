Саакашвілі у в'язниці отруїли миш'яком і ртуттю, – мати експерезидента Грузії

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні вже понад два роки, отруїли. Мати Саакашвілі розповіла про стан її сина, якому сьогодні виповнилося 56 років.

За словами матері експрезидента Грузії, Гіулі Аласанії, її сина отруїли миш'яком і ртуттю. Колишній президент Грузії перебуває під наглядом лікарів.

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Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі

Мати колишнього президента Грузії Саакашвілі зазначала, що наразі її син не у найкращій формі.

Вже третій рік поспіль Саакашвілі зустрічає Новий рік у в'язниці. Щоправда, місце, де він наразі перебуває, як зазначила Гіулі Аласанія, називається клінікою.

Вона наголосила, що "різниці немає – він сидить без сонця, без кисню ось вже третій рік".

Також мати Саакашвілі розповіла, що вона спілкується із сином регулярно, оскільки сама приносить йому продукти вранці та ввечері. Лікарі здійснюють нагляд за Саакашвілі.

У нього дистрофія м'язів, ледве пересувається, тиск, температура. Ви, звісно, знаєте, що його отруїли. Був зроблений аналіз, який доправили до каліфорнійської лабораторії і там перевірили. Отруєння вже відбулося у в'язниці – це миш'як та руть,

– розповіла Гіулі Аласанія.

Ув'язнення Саакашвілі: коротко