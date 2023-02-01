Схуд на понад 50 кілограмів: мережу шокували фото змарнілого Саакашвілі
Джерело:Міхеіл Саакашвілі
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі шокував світ станом свого здоров'я. В одній із соцмереж політика опублікували скриншоти прямої трансляції з засідання суду, на яких видно, як він змарнів.
Саакашвілі поскаржився судді на тяжкий стан здоров'я і показав, наскільки критично він схуд. Зауважимо, що одразу після цього відеозв'язок "раптово" перервався.
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"Мій стан різко погіршився": Саакашвілі дистанційно приєднався до засідання
Міхеіл Саакашвілі справді перебуває у тяжкому стані – про це свідчать скриншоти, зроблені з ефіру засідання суду, де він узяв участь дистанційно. Зазначимо, що відкрите засідання відбулося у рамках справи про відтермінування вироку або звільнення політика. Його транслював один з місцевих телеканалів.
По відеозв'язку Саакашвілі розповів, що погано почувається і потребує лікування. Щоб довести це, він підняв футболку – по змарнілому тілу політика видно, що йому необхідна допомога.
Саакашвілі сильно змарнів / Скриншот з відеотрансляції засідання суду
Всі свої знання я віддав до Грузії… Зараз я віддав своє здоров'я, і єдине, про що прошу, щоб дали мені можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, то я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився,
– сказав експрезидент Грузії.
Звісно, одразу після цього відеокамеру Саакашвілі вимкнули. Втім, скриншоти з прямої трансляції згодом опублікували на офіційній сторінці політика у Facebook.
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Напередодні соратник Саакашвілі повідомив, що політик в реанімації
Добрий друг та соратник колишнього президента Грузії Георгій Чіладзе заявив, що політик перебуває у реанімації. Однак у лікарні заперечили цю інформацію.
Водночас мати Саакашвілі каже, що самопочуття сина погіршилося – він знову втрачав свідомість. Крім того, у нього тримається температура близько 39 градусів.