Головнокомандувач Збройних Сил Швеції відвідав українських бійців на передовій

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден відвідав позиції українських військових на передовій. Мова йде про бійців ЗСУ, які боронять Україну на Сході.

Бюден поспілкувався з українськими воїнами, зокрема з тими, що проходили навчання в Швеції. Країна не припиняє свою підтримку України.

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Деталі візиту шведського генерала

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден 10 грудня відвідав позиції, на яких базуються бійці 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

Повідомляється, що під час зустрічі генерал Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції. Він високо оцінив професійну майстерність. Українські бійці ж подякували шведському головнокомандувачу та його державі за безперервну підтримку нашої країни у боротьбі за незалежність.

Візит Мікаеля Бюдена на передову: дивіться відео

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