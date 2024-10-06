Уродженець Тернополя, який очолює УГКЦ в Австралії, стане кардиналом

Папа Франциск 8 грудня проведе консисторію з нагоди введення в сан нових кардиналів, серед яких – уродженець Тернопільщини владика Микола Бичок. Наразі він є єпархом Мельбурнським УГКЦ з Австралії.

Титулом кардинала володіли лише декілька українців у історії. Про це повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук.

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Очільник УГЦК висловив підтримку вибору Папи

Очільник УКГЦ розповів, що сприйняв цю новину з великою радістю.

Найменування нових кардиналів – це особисте та суверенне право Папи. Він, номінуючи когось кардиналом, тим самим запрошує цю особу стати його помічником,

– написав Святослав Шевчук.

Він радіє, що тепер в різних куточках світу одностайно поширюватимуть правду про Церкву та Україну.

"Владика Микола – один з молодих єпископів нашої Церкви та ми тільки радіємо, що Папа звернув на нього увагу. Це для нас означає, що наша Церква дуже гідно та відповідально підбирає нових кандидатів до єпископського стану, які є найкращими у гроні всього католицького єпископату у світі", – додав Святослав Шевчук.

Він також висловив цілковиту підтримку вибору Папи.

Відомо, що владика Миколай Бичок народився 13 лютого 1980 року у Тернополі. Він належить до чернечого ордену Редемптористів, призначеного для проповідницьких місій.

Ще раніше я там проходив свою дияконську практику. Мені дуже подобалося бути серед людей, бути на місійній території, робити те, що відповідає харизмі редемптористів. Люди, що належать до парафії Матері Божої Неустанної Помочі та близько десятка станиць, деякі на відстані до 300 кілометрів від Прокоп'євська, багато пережили, натерпілися. Вони були вивезені на Сибір, але залишилися вірними своїм традиціям, культурі, вірі,

– розповідав Микола Бичок про свою місію у парафії Матері Божої Неустанної Помочі в Сибіру.

З квітня 2015 року він служив у Ньюарку, а у січні 2020 Папа Франциск призначив його єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ.

Довідково. Кардиналами з українським походженням було лише декілька священнослужителів. Серед них митрополит Київський Ісидор (XV століття), митрополити Львівські Михайло (Левицький), Сильвестр Сембратович, Йосип Сліпий, Мирослав Іван Любачівський, Любомир Гузар, колишній Архієпископ львівський латинського обряду Мар'ян Яворський.