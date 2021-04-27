Суспільне очолив Микола Чернотицький: що про нього відомо

Національна суспільна телерадіокомпанія України отримала нового голову правління. Ним став 37-річний Микола Чернотицький.

Другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління НСТУ відбувся у вівторок, 27 квітня. До нього пройшли 4 з 15 претендентів.

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Як розподілилися голоси:

Микола Чернотицький – 10 голосів;

Андрій Шаповалов – 5 голосів;

Віталій Докаленко – 0 голосів;

Оксана Цибуля – 0 голосів.

Презентації кандидатів та голосування: дивіться відео

Зауважимо, що Чернотицький був членом правління ПАТ "НСТУ". Він відповідав за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури.

Його обрали головою правління на 4 роки. Відомо, що до 1 січня 2022 року його посадовий оклад становитиме 118 тисяч гривень.

Чернотицький очолив Суспільне: що про нього відомо

Чернотицький уже був виконувачем обов'язків голови Суспільного. А саме – у 2019 році, коли з Аласанією достроково розірвали контракт.

Джерело: "Вікіпедія"

Народився 12 січня 1984 року у місті Мена, що на Чернігівщині. Здобув кваліфікацію магістра з електронних систем у Сумському державному університеті.

У 2007 році став депутатом Сумської міської ради – наймолодшим за своє скликання. Також був радником голови Сумської ОДА з питань благоустрою та екології міста.

З 2008 по 2010 роки обіймав посаду комерційного директора ТОВ "Суми Медіа Сервіс". Пізніше був генеральним директором Сумської ОДТРК.

Чернотицького як кандидата на конкурсі на голову правління підтримував попередній очільник Суспілього – Зураб Аласанія.



Уривок з презентації Миколи Чернотицького / Скриншот з відео