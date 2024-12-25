Болюча втрата для України: на Донеччині загинув захисник з Тернополя
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув український захисник Микола Козоріз. Герой був родом з Тернопільщини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.
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На війні загинув захисник з Тернополя
Україна продовжує втрачати найкращих доньок та синів у війні, яку розв'язала Росія. Так, на фронті під час виконання бойового завдання загинув Микола Козоріз. Він боронив Україну від ворога у Донецькій області.
Як повідомив Сергій Надал, український захисник загинув 21 грудня 2024 року.
Глибоко співчуваємо всім рідним Героя. Вічна та світла пам'ять Герою,
– висловив співчуття мер Тернополя.
Редакція 24 Каналу приєднується і також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла та вічна пам'ять.
Україна втрачає у війні цвіт нації
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