Болюча втрата для України: на Донеччині загинув захисник з Тернополя

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув український захисник Микола Козоріз. Герой був родом з Тернопільщини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

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На війні загинув захисник з Тернополя

Україна продовжує втрачати найкращих доньок та синів у війні, яку розв'язала Росія. Так, на фронті під час виконання бойового завдання загинув Микола Козоріз. Він боронив Україну від ворога у Донецькій області.

Як повідомив Сергій Надал, український захисник загинув 21 грудня 2024 року.

Глибоко співчуваємо всім рідним Героя. Вічна та світла пам'ять Герою,

– висловив співчуття мер Тернополя.

Редакція 24 Каналу приєднується і також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла та вічна пам'ять.

Україна втрачає у війні цвіт нації