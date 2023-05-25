"Собаки Лагодича": хто є власниками алабаїв, які кидалися на людей та загризли пса у Дрогобичі

У середу, 24 травня, двоє великих алабаїв у Дрогобичі загризли маленького пса. Як з'ясувалося, це вже не перший випадок нападу цих собак. Ба більше, алабаї кидалися й на людей.

Як з'ясувалося, кидалися на людей та навіть роздерли кількох песиків алабаї співмешканки скандального бізнесмена з Дрогобича. Детальніше про зафіксовані випадки та що відомо про Миколу Лагодича, розповідає 24 Канал.

До теми Без господаря і намордників: у Дрогобичі алабаї загризли маленького песика

У Дрогобичі двоє алабаїв напали на маленького пса

Близько 19 години 24 травня на вулиці Грушевського двоє алабаїв схопили маленького пса. Про це у мережі повідомили очевидці.

На оприлюдненому відео видно, як двоє великих собак породи алабай швидко біжать вулицею у невідомому напрямку. В одного з них у зубах маленький пес.

Зауважимо, що ані повідців, ані, звичайно ж, намордників на алабаях немає. Окрім того, не видно їхніх власників. Натомість очевидці також встигли зафіксували сильний крик літньої жінки – власниці постраждалого песика. Вона у розпачі тримається за серце.

Ці пси знов загризли. Ви подивіться які емоції в жіночки… Дуже шкода, бо втратила свого любимчика! Треба щось робити з ними, адже наступною жертвою може бути чиясь дитина,

– наголосили у мережі.

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Вже не перший випадок з цими собаками: кидалися навіть на людей

Вже незабаром у мережі з'явилося ще декілька відео. Люди зазначили, що ці собаки нападають вже не вперше.

Зокрема, одна з користувачів оприлюднила відео та зазначила, що її пса також роздерли агресивні алабаї.

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Мешканці Дрогобича звернулися до поліції. Правоохоронці виїхали на місце та згодом встановили, що алабаї, які перебували на вулиці без господаря і не мали намордників, накинулися щонайменше на двох маленьких собак, яких власники вигулювали на повідці.

Один песик від отриманих травм загинув, інший – у важкому стані перебуває у ветклініці. На вулиці Пилипа Орлика поліцейські помітили алабаїв, які агресивно поводилися та кидалися на людей. Правоохоронцям довелося застосувати спецзасоби для відстрілу гумовими кулями, щоб відлякати тварин,

– зазначили у поліції.

Власниця алабаїв – співмешканка Лагодича

Зауважимо, що у соцмережах повідомляли, що власником собак, ймовірно, є місцевий підприємець Микола Лагодич. Спочатку підтвердження цьому не було. Втім, наступного дня, 25 травня, скандальний бізнес почав виправдовуватися у своїх соцмережах.

Микола Лагодич записав низку відео в інстаграмі. Зокрема, він почав виправдовуватися, мовляв, його вини буцімто немає. Ба більше, заволав, що його хочуть "тупо посадити в тюрму".

Бачить Бог не моя вина в цьому, не моя....Спосіб засунути, загнати, посадити тупо мене в тюрму привело до того. Власними руками друга дружина, яка мала бажання на цьому нажитися з стукачами мус***ькими, з Петриком, зробили все, щоб мої собаки когось загризли і мене посадили,

– заявив Лагодич.

Також він почав просити у людей контакти потерпілих та обіцяти, що нібито готовий "все компенсувати".

Що каже Лагодич: дивіться відео

Зауважимо, попри те, що Лагодич на відео чітко каже, що собаки нібито його, поліція повідомила, що встановила особу саме власниці. Зокрема, нею виявилася 34-річна місцева мешканка. Жінка заявила, що нібито "під час вигулювання собаки від неї втекли".

На жінку склали адмінпротокол за частиною 3 статті 154 "Порушення правил утримання собак". Його скерують на розгляд суду. Окрім того, власники постраждалих собак можуть у судовому порядку вимагати відшкодування збитків.

Чим прославився Микола Лагодич

Джерела ZAXID.NET повідомили, що оштрафована жінка – співмешканка Миколи Лагодича.

Зауважимо, що Микола Лагодич справді відомий у Дрогобичі бізнесмен. Щоправда, з неоднозначною репутацією. Зокрема, у березні 2023-го його ловили за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Раніше, у червні 2020-го Лагодич влаштував стрілянину з рушниці у Дрогобичі. Також уже в листопаді цього ж року він звинувачував охорону львівського "Гранд готелю" у нібито нападі та побитті.

Також ЗМІ зазначають, що бізнесмен та його син Артур неодноразово потрапляли у скандали через конфлікти з місцевими підприємцями. Зокрема, раніше Миколі Лагодичу спалили Range Rover.

Наразі алабаї зачинені у вольєрі. Власниці загрожує від 1700 до 3400 гривень штрафу з конфіскацією собак.