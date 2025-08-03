У бою за Україну загинув захисник з Київщини Микола Пантелеєнко
- Микола Пантелеєнко, житель села Недра на Київщині, загинув у бою за Україну у віці 33 років.
- Він служив навідником у десантно-штурмовій роти та загинув під час виконання бойового завдання в районі села Костянтинівка, Донецької області.
На передовій загинув житель села Недра Пантелеєнко Микола Анатолійович. Чоловіку було 33 роки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на секретаря Березанської міськради Олега Сивака.
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Що відомо про загибель Миколи Пантелеєнка?
Пантелеєнко був навідником 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі села Костянтинівка, Покровського району, Донецької області.
Березанська громада схиляє голову в скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя,
– сказав секретар.
Він розповів, що Пантелеєнко брав безпосередню участь у забезпеченні оборони України, захисті безпеки нашого народу та державних інтересів у протистоянні збройній агресії Росії.
Народився чоловік 20 травня 1991 року та мешкав у селі Недра на Київщині.
Сивак підкреслив, що про дату, час і місце поховання захисника буде проінформовано додатково.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Миколи Пантелеєнка. Вічна пам'ять воїну!