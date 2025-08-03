На передовій загинув житель села Недра Пантелеєнко Микола Анатолійович. Чоловіку було 33 роки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на секретаря Березанської міськради Олега Сивака.

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Що відомо про загибель Миколи Пантелеєнка?

Пантелеєнко був навідником 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі села Костянтинівка, Покровського району, Донецької області.

Березанська громада схиляє голову в скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя,

– сказав секретар.

Він розповів, що Пантелеєнко брав безпосередню участь у забезпеченні оборони України, захисті безпеки нашого народу та державних інтересів у протистоянні збройній агресії Росії.

Народився чоловік 20 травня 1991 року та мешкав у селі Недра на Київщині.

Сивак підкреслив, що про дату, час і місце поховання захисника буде проінформовано додатково.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Миколи Пантелеєнка. Вічна пам'ять воїну!