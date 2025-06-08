"Його тіло гниє": батьки засудженого в Росії херсонського волонтера розповіли про здоров'я сина

Микола Петровський – 31-річний херсонець, що перебуває в російському полоні вже 3 роки. Його звинуватили у шпигунстві й засудили до 16 років позбавлення волі з утриманням у колонії суворого режиму.

Проте чоловік має інвалідність і потребує лікування. Його історію Суспільному розповіли батьки, передає 24 Канал.

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Як Микола потрапив у полон

Під час окупації Херсона Микола залишався у місті та займався волонтерством. Російські військові затримали його 27 березня 2022 року, а наступного дня під конвоєм привезли додому й влаштували обшук.

Востаннє чоловікові дозволили подзвонити батькам 1 квітня 2022 року, опісля зв'язок втратили. Батьки пів року не знали, чи живий їхній син, де перебуває.

Пошуки тут, по місту, не давали ніяких результатів. 29 вересня зателефонував російський адвокат. І повідомив, що він супроводжуватиме кримінальну справу проти мого сина. Сказав, що син зараз знаходиться в Сімферополі, у СІЗО. І проти нього висунуті обвинувачення,

– згадує батько, Микола Петровський.

За його словами, з лютого 2024 року син перебуває на території Росії. Тоді ж апеляційний Верховний суд Криму виніс рішення про позбавлення волі на 16 років в колонії суворого режиму – Миколі інкримінували "шпигунство", хоч докази у справі відсутні.

Батьки спілкуються з сином через електронну систему для засуджених. Останнє повідомлення від нього отримали 30 травня 2025 року.

Що відомо про стан чоловіка

Мати, Любов Петровська, хвилюється, що Микола не доживе до найближчого обміну. Стан його здоров'я погіршується щодня – за 3 роки в російському полоні чоловікові не надали жодної медичної допомоги.

У мого сина дуже важкі проблеми зі здоров'ям. Я не знаю скільки він ще може витримати. І чи зможе він повернутися живим,

– каже жінка.

Микола має інвалідність III групи. У 2012 році внаслідок ДТП він отримав черепно-мозкову травму, 6 переламів верхньої та нижньої щелеп, тривалий час був у комі. У 2014 році йому ампутували частину стопи на лівій нозі, а перед початком повномасштабного вторгнення діагностували золотистий стафілокок.

Зараз у нього фурункули по всьому тілу гниють, лопаються. Протез у нього зламаний, бо вже вийшов термін служби. Він на ньому майже не може ходити. До того ж у нього з'явилася пахова грижа, якої не було до полону,

– розповідає батько.

На місці ампутації в Миколи рани, він втрачає чутливість ноги. Полонений скаржиться на високу температуру та гниття тіла.

За словами батьків, в Україні їм допомагають – уся інформація є в координаційному штабі.

Врятуйте мого сина, поки ще можна врятувати, допомогти, повернути його додому. Йому терміново потрібна медична допомога та лікування. Інакше він не виживе,

– говорить мати.

Нагадаємо, за результатами прямих перемовин у Стамбулі сторони домовилися про черговий обмін полоненими. Найперше додому мають повернути тяжкохворих і тяжкопоранених, згодом – молодих солдатів віком 18 – 25 років.