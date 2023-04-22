По коліно у багнюці та лайні: Пригожин розповів, що син Пєскова буцімто служив у ПВК "Вагнера"

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин – той іще казкар. Цього разу він розповів, що серед його найманців був навіть син балакаючої голови Кремля Дмітрія Пєскова.

Правда, він не розповів, чи воював він на рівні з іншими найманцями з ПВК "Вагнера", чи просто десь збоку дивився глибоко в тилу. Хай там як, а він страшенно пишається, якщо не тролить, сином Дмітрія Пєскова, передає 24 Канал.

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Буцімто місив багнюку на "Урагані"

Пригожин почав з того, що Дмітрій Пєсков свого часу був "закінченим лібералом". Попри це, він єдиний з його знайомих, якщо вірити "кухареві Путіна", привів свого сина до засновника ПВК "Вагнера". Так би мовити, турботливий татусь року.

Отже, Пригожин заявив, що син Пєскова, котрий мешкав, як не у США, то в Англії, став на рівних з іншими бійцями. Так само місив болото та бабрався з радянською технікою.

(Пєсков – 24 Канал) прийшов і каже: "Забери його простим артилеристом". До речі, відпрацював абсолютно нормально. Простим артилеристом, по коліна у багнюці, лайні на "Урагані". Мало хто про це знає,

– наголосив Пригожин.

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Але мало віриться, що Пєсков в очі бачив ті "Урагани". Та й маємо підозру, що єдине болото, з яким він мав справи, було з грязьових ванн на курортах, які він відвідував.

До слова, журналісти зауважили, що, ймовірно, йдеться про Миколу Пєскова. Він частину свого життя з 90-х років мешкав у Великій Британії. Крім того, служив у ракетних військах стратегічного призначення. У виданні зауважили, що Пригожин не уточнив, коли саме Пєсков-молодший гасав на "Урагані". Не виключено, що це могло бути й до повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, що Миколу Пєскова вже навіть встигли розіграти після початку так званої "спецоперації". Йому зателефонував соратник Навального Дмітрій Нізовцев. Він представився буцімто співробітником органу військового управління та запросив сина речника Кремля до військкомату. Тоді нащадок балакаючої голови підкреслив, що нікуди їхати не збирається. Ба більше, "розв'язуватиме питання на іншому рівні".