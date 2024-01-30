У Житомирі попрощалися з полеглим воїном Миколою Раїнським: боронив Україну з 2014 року

Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок. У Житомирі попрощалися з Миколою Раїнським. Він обороняв кордони нашої держави з 2014 року.

З українським захисником попрощалися 29 січня у Житомирі. 33-річний Микола Раїнський зазнав поранень 26 січня, внаслідок чого він загинув.

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Обороняв кордони України з 2014 року

Відомо, що народився військовослужбовець у Житомирі. Він здобув освіту у ліцеї та професійно-технічному училищі. По завершенні ліцею обрав робочу професію, а також працював у бізнесі.

Микола Раїнський пройшов крізь усі гарячі точки АТО. Він також брав участь в обороні Іловайська та Бахмута. Смертельних поранень військовослужбовець зазнав у боях.

Захисника нагородили нагрудними знаками:

"Ветеран Війни";

"За зразкову службу";

"Учасник АТО";

а також отримав відзнаку глави держави "За участь в антитерористичній операції".

Антоніна, бабуся полеглого героя, розповіла, що він долучився до лав ЗСУ добровільно.

Сам пішов до військкомату. Воював постійно. Був поранений осколками в голову і лежав у лікарні в Черкасах. Був хорошою людиною, завжди веселий і любив людей,

– розповіла вона.

Поховали Миколу Раїнського на Смолянському військовому кладовищі.

У боях під Бахмутом загинув Вадим Яремчук

22 січня своє життя за Україну віддав Вадим Яремчук з Одеської області. Він загинув, коли виконував бойове завдання поблизу села Курдюмівка Бахмутського району. Рідні захисника розповіли, що він потрапив під мінометний обстріл, рятуючи своїх побратимів.

"Невимовний біль, неможливо в це повірити. 22 січня в нашу родину прийшла сумна звістка – загинув наш Вадік. Загинув наш Герой від ворожого обстрілу мінометів. Загинув, виконуючи бойове завдання. Загинув, рятуючи побратимів. Він віддав своє життя за Україну, за всіх нас", – написав у соцмережі Олександр Таран.

29 січня відбулося прощання з захисником. Мешканців закликали долучатися до жалобної церемонії. У громаді цей день оголосили днем жалоби.