Підтримав окупацію частини України: помер останній глава уряду СРСР Ніколай Рижков

Помер колишній глава Ради Міністрів СРСР та депутат російської держдуми Ніколай Рижков. Політику було 94 роки.

Про смерть Рижкова 28 лютого повідомила очільниця Ради Федерації Валентина Матвієнко. Вона заявила, що пішов з життя "державний діяч унікального масштабу", передає 24 Канал.

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Помер останній глава радянського уряду

Рижкову було 94 роки й він – останній глава радянського уряду. Хоча політик родом з Донеччини, однак все своє життя прожив у Росії.

У своєму дописі Матвієнко заявила, що Рижков – був "унікальною" та "світлою людиною".

Людина-епоха. Людина унікальної долі та державний діяч унікального масштабу. І великої душі. Виявлялося це у всьому, за що брався Микола Іванович, з чим стикався. Він завжди щиро і глибоко переживав справу, результат. За людей. За країну,

– написала російська депутатка.

Однак, варто наголосити, що Рижков перебував під дією міжнародних санкцій від 2014 року. Він відкрито підтримував анексію Криму та початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Що відомо про радянського політика Рижкова

Ніколай Рижков народився у 1929 році в Краматорському районі на Донеччині. Він ріс у родині шахтаря й обрав теж робітничу професію – техніка-механіка. Після закінчення Краматорського машинобудівного технікуму у 1950 році він потрапив на Уральський машинобудівний завод, де працював 25 років.

Політичну діяльність Рижков почав у 46 років. Так, у 1975 його перевели до Москви на посаду першого заступника міністра важкого і транспортного машинобудування, а вже у 1979 році Рижков став першим заступником Голови Держплану СРСР. Також він працював на посаді секретаря ЦК КПРС з економіки, а від 1985 року й до 1991 року – був главою Ради Міністрів.

Після розпаду СРСР Рижков балотувався в президенти Росії, однак його обійшов Єльцин. Від 1995 року Рижков був депутатом російської Держдуми, а з 2003 – член Ради Федерації.

Рижков мав відкриту антиукраїнську позицію. Так, 1 березня 2014 року він підтримав введення російських військ в Україну. Окрім того, Рижков також був депутатом російського законодавчого органу, який надає політичну й економічну підтримку незаконним спробам Росії анексувати суверенну українську територію шляхом проведення фіктивних референдумів. У 2022 році Рижков також підтримав повномасштабне вторгнення в Україну.

Від 2014 року Рижков перебував під санкціями ЄС, США, Канади, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України.