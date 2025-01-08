Зцілився: Тищенко з'явився у Верховній Раді, хоча на суд не прийшов через "важку хворобу"

8 січня у Верховній Раді пройшло перше засідання у 2025 році. На ньому неочікувано з'явився нардеп Микола Тищенко, який ще нещодавно нібито хворів на ішемічну хворобу серця.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на активіста Сергія Стерненка. Тищенка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана, і він через "хворобу" не з'являвся на судових засіданнях, а 6 січня – підключився онлайн.

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Наприкінці грудня Тищенко потрапив до лікарні у "важкому стані"

"Микола Тищенко терміново одужав від ішемічної хвороби серця та прийшов до Верховної Ради. Якщо Бойку можна, то чому йому ні?" – прокоментував появу нардепа Стерненко.

Він опублікував фото із ВРУ, на яких видно, як Тищенко спілкується та обіймається зі своїми колегами.

Ще 24 грудня він був у "важкому стані" і публікував відео із лікарні. Напередодні, 23 грудня, він мав з'явитися до суду, але лікарі вранці перед засіданням діагностували у нього ішемічну хворобу серця.

Схоже, за понад 2 тижні нардепу вдалося "видужати", що він навіть зміг повернутися до роботи.

Микола Тищенко повернувся до роботи в раді. Так виглядає, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в грудні не було продовжено. Варто стежити і за іншими фігурантами розслідувань. Падає суспільний інтерес і справи починають загасати,

– наголосив народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.