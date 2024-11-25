"Заробив" понад 30 мільйонів гривень: НАБУ розслідує ймовірне збагачення нардепа Тищенка, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України розслідує справу за фактом ймовірного збагачення народного депутата Миколи Тищенка на суму понад 30 мільйонів гривень. Окрім цього, також справу за фактом недостовірного декларування.

За даними журналіста-розслідувача Олега Новікова, ймовірно, йдеться про факт набуття дорогоцінного майна колишнім директором фірми "Римід" Сергієм Вакальчуком. Відомо, що він пов'язаний з Тищенком, передає 24 Канал з посиланням на NABU Daily.

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Яке майно отримав Вакальчук

Зокрема, Вакальчук отримав квартиру в Києві площею майже 100 квадратних метрів в будинку, де був розташований ресторан "Велюр", дві земельні ділянки та будинок площею 332 квадратних метри в Козині, що на Київщині. А також автомобіль Mercedes Benz V250 2016 року випуску.

Загалом Вакальчук отримав майна на майже 9 мільйонів гривень, ринкова вартість якого набагато вища. Аналіз його доходів підтверджує, що він не міг отримати таке майно,

– каже Новіков.

За даними Bihus.info, насправді цим майном користувався Тищенко та його дружина.

Окрім цього, слідчі ДБР під час обшуків знайшли у Тищенка та його дружини мобільні телефони, 491 550 доларів та 390 100 євро готівки, а також наручний годинник Audemars Piguet. Вищий антикорупційний суд арештував це як речові докази.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Тищенку повідомили підозру через напад на військового Павлова. Депутата звинувачують у незаконному позбавленні волі людини.