Причетний до ракетних атак по Україні: у мережу злили дані про командира авіабази в Енгельсі

Розслідувачі зі спільноти "OSINT Бджоли" виявили росіянина, який причетний до масованих ракетних атак по Україні. Мовиться про командира авіабази дальньої авіації в Енгельсі Нікалая Варпаховича.

Цей окупант також причетний і до бомбардування міст у Сирії. Цікавим фактом є те, що Варпахович втратив свого молодшого сина, що служив у лавах армії країни-агресорки.

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Що відомо про командувача авіабазою в Енгельсі

Розслідувачі розповіли, що Варпаховича мав двох синів, Кірілла та Владіслава. Життя останнього забрала російська армія, службі якій Варпахович-старший присвятив життя.

Молодший син, Варпахович Владіслав Николаевич 30 серпня 2002 року народження, вже мертвий. У вересні цього року під час проходження військової служби по призову у військовій частині в місті Рязань він був вбитий пострілом в голову з автомата,

– мовиться у повідомленні розслідувачів.



Сина Варпаховича застрелили у Рязані в армії / Фото з телеграм-каналу "OSINT Бджоли"

Розслідувачам також вдалося дістати знімки, які зробили вже після смерті сина окупанта, а також результати психолого-психіатричної експертизи. Так, російські психіатри дійшли суттєвого висновку, заявивши, що Владіслав був "уражений глибоко негативним психічним станом, що відзначався інтенсивним емоційним напруженням". Цей дистрес виник через "внутрішній особистий конфлікт, що зрештою привело його до сприйняття продовження життя як непереборної перешкоди".

Документи про смерть сина Варпаховича / Фото з телеграм-каналу "OSINT Бджоли"

"Як настрій після синової смерті, Варпахович? Важко, коли вмирають твої діти? Як почуваються дружина Свєтлана, старший син Кірілл та його дружина Настя? Щиро бажаємо всій родині Варпахович "відчуття неможливості продовжувати жити" та скорішого її закінчення", – побажали розслідувачі родині росіянина.

Розслідувачі також виявили, що Нікалай Варпахович, командир гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної Донбаської Червонопрапорної дивізії та начальник Енгельського місцевого гарнізону, народився в Караганді в 1970 році. Варпахович розпочав свій військовий шлях у 1992 році, коли вступив до лав російської армії.



Начальник Енгельського місцевого гарнізону Нікалай Варпахович / Фото з телеграм-каналу "OSINT Бджоли"

Протягом 2006 – 2009 років росіянин особисто брав на себе виконання практичних пусків крилатих ракет повітряного базування. Крім того, під його керівництвом офіцери 43 центру брали активну участь у бомбардуванні Сирії.