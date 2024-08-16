Обороняв Україну на Донеччині: на війні загинув воїн з Прикарпаття Микола Вишиванюк

Загарбницька Росія продовжує забирати життя кращих синів та дочок України. Стало відомо, що загинув захисник України Микола Вишиванюк.

Трагічну звістку повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Житель Раківчика Микола Вишиванюк загинув 10 серпня під час виконання завдання.

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Загинув військовий з Прикарпаття Микола Вишиванюк

Загиблий воїн був стрільцем-помічником гранатометника 32-ї окремої механізованої бригади. Герой хоробро обороняв Україну на Донеччині.

"Від всієї громади висловлюю щире співчуття рідним та близьким воїна. Разом з вами розділяємо цей біль. Нехай наш захисник спочиває з Богом. Вічна памʼять та вічна слава!", – написав Коломийський міський голова.

Богдан Станіславський зазначив, що невдовзі повідомить, коли можна буде провести в останню путь оборонця України Миколу Вишиванюка.

висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Вишиванюка. Вічна пам'ять українському захиснику, який до останнього подиху боронив рідну землю.