У Росії "пішли у відставку" головнокомандувача ВМФ: хто з окупантів може обійняти цю посаду

У Росії сталися кадрові перестановки серед адміралів. 10 березня стало відомо, що "пішов у відставку" головнокомандувач військово-морським флотом країни-агресорки – Нікалай Євменов.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Тимчасово виконувачем обов'язків головкома ВМФ призначили командувача Північного флоту Росії адмірала Алєксандра Моїсеєва, передає 24 Канал.

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Командувач ВМФ Росії "пішов у відставку"

Російські профільні телеграм-канали повідомили, що чутки про відставку Нікалая Євменова з посади ходили вже давно. Особливо вони набули поширення на тлі нещодавнього зняття з посади командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Пропагандисти наголосили, що причиною таких кадрових рішень у Кремлі є повний параліч керівництва флоту. Як стверджують росіяни, у Москві вважають, що ці адмірали "не в змозі як забезпечити корабельний склад достатнім захистом від нових загроз, так і змінити підходи до тактики застосування".

Водночас інші російські ЗМІ написали, що інформація про кадрову перестановку у вищому командному складі російського флоту поки що офіційно не підтверджували, а на сайті міноборони Росії Євменов поки що значиться головнокомандувачем.

Однак росіяни припускають, що адмірал Моїсеєв може незабаром втратити приставку "тимчасовий виконувач обов'язків". Це вказує на те, що Євменов може не повернутися на свою втрачену посаду.

Російські спостерігачі висловили "явне задоволення" відставкою Євменова і сподіваються, що призначення нового головнокомандувача принесе "позитивні зміни для флоту".

Моїсеєв очолював Північний флот Росії

Олександр Моїсеєв народився 16 квітня 1962 року в селищі Борське, Калінінградська область, Росія. Росіянин служив на атомних підводних човнах Північного флоту на різних керівних посадах, включаючи інженера бойової частини, командира ракетного підводного човна, командира з'єднання підводних човнів і командувача підводними силами.

З 2008 року він був визнаний почесним полярником. Його також відзначили першим орденом Мужності в 1995 році за подорож на Північний полюс. Крім того, Моїсеєв отримав другий орден Мужності за нагляд за передачею атомного підводного човна К-44 "Рязань" з Північного до Тихоокеанського флоту у 2008 році під арктичними льодами.

За свою "зразкову службу" Моїсеєв був ушанований званням "герой Російської Федерації" у 2011 році. З 2019 року російський адмірал обіймав посаду командувача Північним флотом.