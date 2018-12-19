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      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз

      517
      Святий Миколай
      Святий Миколай

      Українське суспільство наразі намагається декомунізувати усе що хоч якось "криво лежить", тож до списку цих понять та речей віднесли і Діда Мороза, і його онуку Снігурку.

      В народі кажуть, що придумали цих вигаданих персонажів більшовики аби тих самих людей заплутати, а також аби нічого крім радянського не поширювалося слов'янськими (і не тільки) землями.

      Тож останнім часом в Україні все більше популяризують Святого Миколая, як головного новорічного персонажа, звісно замість Діда Мороза.

      За історією, Святий Миколай (Микола Чудотворець) – це реальна історична особа, християнський святий, єпископ, що народився на території вже теперішньої Туреччини. Святий Миколай приходить до дітей кожного року в ніч з 18 на 19 грудня.

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      Ці історичні згадки дітям не надто цікаві, то ж і мені, в моєму дитинстві, були, м'яко кажучи, байдужі. Пам'ятаю, що в моїй родині про св. Миколу згадували ще з мого раннього дитинства, хоча батькам так і не вдалося пояснити, хто це такий і чому саме він висловив бажання подарувати мені що-небудь. Тож, коли я бачила подарунки, в мене геть не вистачало зусиль слухати про сталінський шовіністичний план чи про радянську репресивну машину чи хоча б про те, що мощі реального Миколи Чудотворця були поховані в Мирах (сучасна Туреччина), а пізніше викрадені та перевезені в італійське місто Барі.

      Для мене тоді важливим було лише одне – що я отримаю подарунки двічі: 19 грудня від св.Миколи і під ялинку на Новий Рік від Діда Мороза.

      Сьогодні все частіше говорять про те, що Святий Миколай – традиційний для України, а Дід Мороз – для Росії. Все правильно. Але пояснювати дітям потрібно все поступово, з дитячої точки зору, і в жодному разі не відбираючи у них свято.

      Можна почати захоплюючу розповідь наприклад з того, що за переказами Миколай зробив багато чудес для всього світу! А в Україні, на честь святого навіть названо обласний центр Миколаїв. А ще, що Святого Миколая вважають покровителем звитяжних воїнів. А також мандрівників. В Україні Микола є покровителем міста Луцьк і тому зображений на гербі міста. До речі, не обов'язково порівнювати двох персонажів Діда Мороза та Святого Миколу – достатньо вміти яскраво змалювати шляхетні риси кожного з них.

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      Цікаво, що Святий Миколай приносить подарунки саме під подушку, а Дід Мороз – під ялинку. Звісно дуже цікаво зранку знайти у себе під подушкою довгоочікуваний подарунок, але якщо цей подарунок – велосипед чи акваріум з рибками – краще знайти його звісно під ялинкою. І тут вже самі вирішуйте чи порушуєте ви українські традиції чи просто логічно розмірковуєте.

      Чи потрібен українським дітям Дід мороз – питання складне. І на нього поки що немає однозначної відповіді. Одне відомо – українізація повинна бути лагідною. Тому сьогодні, в багатьох школах і дошкільних закладах до дітей приходить спочатку Святий Миколай, а потім і Дід Мороз зі Снігуркою.

      Зрештою, ніхто не відміняє подарунків під ялинкою в ніч на 1 січня без згадування будь-яких персонажів. Чим більше свят, тим більше можливостей для посмішок.

      А ще можна влаштувати для дітей майстер-класи із традиційних українських забавок до різдвяних свят, таких як розмальовка пряників та плетіння дідухів.

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      Автор: Соломія Соломка
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новорічні свята Діти
      Джерело: 24 Канал
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