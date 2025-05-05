Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію Дональда Трампа.

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Що заявив Трамп про готовність Кремля і Києва до переговорів

Президент США вважає, що Україна і Росія "знаходяться на етапі", коли хочуть укласти угоду про припинення вогню.

Враховуючи ціни на нафту, я вважаю, що ми у хорошій позиції, щоб врегулювати (війну – 24 Канал). Вони хочуть домовитися, Україна хоче домовитися,

– зауважив Дональд Трамп.

"Якби я не був президентом, ніхто б не займався врегулюванням", – заявив Трамп. Він зазначив, що в середньому за тиждень на війні помирають понад 5 тисяч людей.

Президент США згадав пропозицію Путіна припинити вогонь на 3 дні з нагоди 9 травня. Він наголосив, що це не багато, але це вже хороше досягнення.

Раніше Трамп заявляв, що готовий працювати над миром в Україні разом з Ердоганом. У понеділок, 5 травня, політики провели телефонну розмову, яку президент США назвав "продуктивною" та "дуже хорошою".