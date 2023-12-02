Яка буде погода на Миколая: чи вдарять 6 грудня сильні морози і йтиме сніг

Уже зовсім скоро День Святого Миколая. Якою ж буде погода 6 грудня, чи чекати тріскучих морозів і завірюх, або ж буде тепло, спрогнозували синоптики.

У коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи буде на Миколая сильний снігопад і мороз.

До речі Навіть до 15 градусів морозу, – синоптикиня назвала дату похолодання в Україні

Прогноз погоди на Миколая

Наталія Птуха зазначила, що 5 – 6 грудня на територію України впливатиме поле підвищеного тиску. Без істотних опадів. Тільки вночі 5 грудня на Південному Сході ще залишається невеликий мокрий сніг.

Очікується зниження температури, особливо в нічні години. Синоптикиня пояснила, що буде надходити більш прохолодна повітряна маса, менше хмарності, інтенсивніше охолодження підземного шару.

У північних та більшості західних областей 6 грудня вночі 5 – 11 морозу. 5 грудня також на Заході, а 6-го грудня в Чернігівській та Сумській області, тобто це Північний Схід, місцями навіть до 15 градусів морозу, може бути при проясненнях,

– розповіла Наталія Птуха.

Також додала, що вдень 5 грудня 1 – 7 морозу у більшості областей, а 6 грудня – від 4 морозу до 2 тепла. Решта території вночі 2 – 8 градусів морозу. Втім, на крайньому Півдні вночі близько 0, а вдень 1 – 7 градусів тепла.

Наразі снігопади на Миколая не прогнозують. Втім, подекуди ще залишатиметься той сніг, що випав або ж випаде напередодні свята.

На Миколая буде сніг по Заходу, по Півночі, трішки може бути по Південному Сходу… Звичайно, більше снігу – ближче до північних кордонів і до Заходу. Менша висота покриву з наближенням до центральних областей. Там хіба що по Вінниччині,

– додала синоптикиня.

Цікаво Чи буде в Україні тепла зима: коли чекати найбільшого холоду та снігопаду

Орієнтовний прогноз погоди на 6 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру