На Миколая оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 19 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 19 грудня, буде відносно теплою. Вдень температура повітря переважно не опускатиметься нижче нуля. Водночас з примхами зими українцям доведеться миритися.
Рятувальники оголосили на Миколая в Україні штормове попередження. Зокрема, прогнозують пориви вітру, ожеледицю та хуртовини.
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Пориви вітру сягатимуть:
- на більшості територій України – 15 – 20 метрів за секунду;
- у Карпатах – 25 – 30 метрів за секунду.
Середня денна температура вдень становитиме +1...+3 градусів. Уночі – -1...-3 градусів.
Найтепліше буде у Львові та Сімферополі. Там обіцяють +2...+4 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в Україні на Миколая відбудеться протистояння антициклону та циклонів. Саме тому варто готуватися до сильних вітрів.
Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря. Вона поки що залишається без особливих змін, невеликі "мінуси" – мляві "плюси",
– зауважила Діденко.
Погода в містах України на 16 грудня
Ужгород – +1...+3
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – 0...+2
Прогноз погоди на 19 грудня / Укргідрометцентр