У Миколаєві прогриміли вибухи: місто атакували ворожі БпЛА

Вранці 3 червня російські війська продовжили атаку на Україну. Так вибухи було чутно у Миколаєві.

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

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Росія атакувала Миколаїв

О 6:49 у Миколаївській області, зокрема у Баштанському районі, почали лунати сигнали повітряної тривоги. Згодом, о 7:09 червоний колір на карті поширився ще й на Миколаївський район.

У Повітряних силах ЗСУ тоді попередили про загрозу удару ворожих безпілотників. Їх рух фіксували із півдня на область та безпосередньо на Миколаїв.

Миколаївщина: БпЛА курсом на Новий Буг,

– писали ПС.

Вже за кілька хвилин, о 7:20, кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у місті.

Повторні вибухи у Миколаєві прогриміли о 7:29.

Наразі повідомлень про наслідки чи масштаби атаки немає, вочевидь, влада проінформує про це дещо згодом.

Де зараз є загроза удару: дивіться на карті

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, 1 червня окупанти вгатили безпілотниками по Новоборовицькому ліцею, що на Чернігівщині – там дистанційно навчалось 78 дітей. Під час розборів завалів 2 червня рятувальники виявили тіло місцевої жительки 1948 року народження. Імовірно, під час загрози удару жінка сховалась у підвалі навчального закладу.

Вдень 2 червня російські війська атакувати ворожим дроном Дніпро. Місцева влада повідомила, що удар прийшовся по цивільній інфраструктурі – житловому будинку. Щонайменше двоє дітей отримали поранення середньої тяжкості.

Вночі 2 червня під російським ударом опинилась столиця. Внаслідок масованої атаки пошкоджено чимало цивільної інфраструктури, зокрема будинків, недобудов, нежитлових чи складських приміщень. Також удару зазнали цивільні автівки.