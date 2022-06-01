У Миколаєві – артилерійський обстріл: негайно в укриття

Миколаїв росіяни обстрілюють з артилерії. Людям треба негайно пройти в укриття.

Про обстріл Миколаєва повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Повідомлення він опублікував у соцмережах о 14:45.

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У місті лунають вибухи. Прошу всіх бути максимально обережними. Тримайтесь подалі від вікон,

– наголосив міський голова.

По всій Миколаївській області оголошували повітряну тривогу.

Не нехтуйте сигналами тривоги

Поки триває війна, в Україні немає безпечного місця. Це стосується й регіонів, які розташовані відносно далеко від тих, де тривають активні бойові дії. Тому слід дотримуватись правил безпеки при сповіщенні повітряної тривоги у всіх куточках нашої держави.

Почувши сирени, варто одразу йти в безпечне місце. Це може бути бомбосховище, підвальне приміщення будинку, чи найближче укриття, якщо людина опинилась в цей час на вулиці. Слід мати при собі тривожний рюкзак чи сумку з необхідними речами, грошима та документами.

Ідучи з дому в укриття, вимкніть комунікації: варто перекрити газ, воду, вимкнути світло. Дорогою до укриття допоможіть спуститись старшим чи немічним сусідам, якщо такі є. В укритті треба сидіти до наступного сигналу оповіщення. Він означає відбій і те, що небезпека минула.

Що відбувається у Миколаєві

Місто розташоване близько до бойових дій. Деякі населені пункти області перебувають під російською окупацією. Також Миколаївщина межує з тимчасово окупованою Херсонщиною. У росіян є можливість часто обстрілювати місто, що вони і роблять різними типами озброєння. Міський голова повідомляв, що на 31 травня кількість вбитих жителів міста вже перевалила за сотню.

Один з останніх обстрілів був 30 травня. Ворог атакував мирних мешканців та цивільну інфраструктуру з артилерії. У місті лунали вибухи. Та попри все, Миколаїв намагається жити звичним життям між обстрілами. Місто очікує, що росіян відтіснять подалі і буде спокійніше.

Ще одна проблема для воєнного Миколаєва – це відсутність води. Обстріл росіян у квітні вивів з ладу єдине джерело постачання води в місто. Відремонтувати водопровід поки неможливо, оскільки частина лінії магістрального водогону Дніпро – Миколаїв проходить тимчасово окупованими територіями Херсонщини. Мер Сєнкевич повідомляв, що поки не знає, коли можна чекати на воду.

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