У Миколаєві авто на переході збило 11-річну дівчинку: за кермом міг бути підліток

У Миколаєві на переході автомобіль наїхав на 11-річну дівчинку. Дитина від отриманих травм померла дорогою до лікарні. "Славуту", яка і спричинила аварію, знайшли покинутою за кілька кілометрів від місця ДТП.

На автівці були пошкодження характерні для аварії. Також через деякий час поліція встановила трьох осіб, які перебували у цьому транспорті.

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За кермом міг бути 15-річний місцевий житель

Ба більше, за кермом міг їхати 15-річний місцевий житель. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту, які призвели до смерті потерпілого.

Поки що слідчі призначили низку експертиз. Їхні результати дозволять встановити, хто саме був за кермом у момент ДТП.

Що відомо про смертельне ДТП у Миколаєві:

Трагедія сталась близько 19:20 17 вересня на вулиці Степовій у Миколаєві.

Дівчинка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

У цей час на неї наїхала світло-зелена "Славута".

Життя потерпілій врятувати не вдалось.

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