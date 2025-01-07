"Стан шоку, нічого не розумієш": у Миколаєві чоловік кинув гранату у суші-бар з людьми

У Миколаєві ввечері 5 січня чоловік кинув страйкбольну гранату у суші-бар, де перебували люди. Це сталося після конфлікту відвідувача з персоналом закладу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Миколаївщини. Підозрюваного у вчиненні цих хуліганських дій розшукали та затримали.

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Що кажуть у поліції про інцидент у суші-барі у Миколаєві

Поліцейські розповіли, що ввечері 5 січня на спецлінію 102 звернулась працівниця закладу громадського харчування та повідомила, що невідомий кинув у залу з відвідувачами вибухівку та втік.



У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в суші-бар / Фото поліції Миколаївщини

На місці події правоохоронці встановили, що ніхто з працівників та відвідувачів закладу не постраждав. Пластмасові уламки від страйкбольної гранати криміналісти вилучили як речові докази.

Довідка! Страйкбольна граната – це ігровий пристрій для страйкболу, який імітує вибух і використовується для реалістичності боїв. Вона може бути піротехнічною, газовою або механічною, розкидає кульки чи наповнювач, і є безпечною за умови дотримання правил гри.



Поліція вилучила уламки страйкбольної гранати / Фото поліції Миколаївщини

Зрештою поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного у цьому хуліганстві. Ним виявився 34-річний житель Одеської області, який задля конспірації після вчинення правопорушення змінив зачіску та поголив бороду.

На відео, яке опублікували правоохоронці, підозрюваний перепрошує за свій вчинок та каже, що це все було "необдумано".

Це було необдумано та безвідповідально. Я щиро шкодую, що кинув цей піротехнічний пристрій. Мені конче соромно за це. Але усвідомив та зробив висновки вже після цього вчинку. І, на жаль, через те, що час назад повернути не можна, я вже нічого з цим зробити не зможу,

– сказав чоловік.

Чоловік, що кинув піротехнічну гранату у заклад у Миколаєві, перепросив за свій вчинок / Відео поліції Миколаївщини

За вказаним фактом поліція розпочала досудове розслідування за ознаками статті Кримінального кодексу України про хуліганство. Санкція цієї статті передбачає штраф або пробаційний нагляд, чи обмеження волі до п'яти років. Нині розв'язується питання про оголошення чоловікові про підозру.

Як описали інцидент працівники закладу у Миколаєві

Управителька закладом, де стався вибух, Олександра Василега розповіла журналістам Суспільного, що в день, коли стався інцидент, вона працювала. Жінка каже, що все почалося з того, що чоловік хотів потрапити до вбиральні, але його сповістили, що туалет доступний за паролем у чеку.

На питання "Як попасти?" ми відповіли по стандарту, що пароль міститься у чеку. Чоловік просто пішов. Після чого повернувся до нас із "сюрпризом" через 10 хвилин

– розповіла Олександра.

Як чоловік кинув страйкбольну гранату у суші-бар у Миколаєві: дивіться відео

Під час цього інциденту у закладі перебувало близько 15 людей, двоє з яких були неповнолітніми дівчатами. Су-шеф Катерина, яка теж працювала тоді, стала свідком кидання чоловіком гранати у заклад.

"На кухні нам здалось, що ніби скло полетіло. У цей момент ми поглянули у зал, і нам наша управителька дуже гучно кричала, ми не могли зрозуміти, що трапилось. Вона кричить, махає рукою і каже: "Лягай". Я їй відповідаю: "Чому?" Стан шоку, нічого не розумієш, вона каже: "Граната". Ми всі побігли у глиб кухні, всі полягали та чекали поки щось пройде", – пригадала Катерина.