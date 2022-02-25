У Миколаєві горять паливні склади локомотивного депо

У Миколаєві наразі напружена ситуація. У місті горять паливні склади локомотивного депо.

Про це повідомило видання "Суспільне Миколаїв" з посиланням на працівників залізниці.

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Про ситуацію в місті розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Що відомо про ситуацію в Миколаєві

Ввечері 25 лютого російські окупанти атакували з повітря аеродром Кульбакіно. У місті оголосили повітряну тривогу.

Відомо, що приблизно о 22:00 мешканці всіх районів міста почули потужний вибух, після чого лунали сирени.

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За інформацію очевидців, від удару розлетілися вікна будинків у Широкій балці. У Корабельному районі бачили заграву.

Пізніше з'ясували, що на аеродромі Кульбакіно почалася пожежа. У Миколаєві оголосили повітряну тривогу.