У Миколаєві лунають вибухи: перебувайте в укритті

Російські військові знову обстрілюють Миколаїв. Зранку 6 червня у місті лунають звуки вибухів, через що слід перебувати в укритті.

У Миколаєві загроза артобстрілу

Про вибухи в Миколаєві у соціальних мережах повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Мер Миколаєва повідомив про вибухи близько 09:50.

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Згодом Олександр Сєнкевич попередив жителів Миколаєва про загрозу артилерійського обстрілу. Він закликав жителів міста перебувати в укриттях, оскільки це може врятувати життя.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також повідомив про те, що росіяни обстрілюють Миколаївщину. Він закликав місцевих жителів бути обережними.

Росіяни з артилерії обстріляли Харків

Російські військові пізно ввечері 5 червня обстріляли Харків. Війська агресора понад пів години били по місту з артилерії.

Містяни повідомляють про вибухи на півночі та сході міста. Також вибухи лунають у районі Нових будинків.

Збройні сили Росії обстрілюють Миколаїв та область

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області вздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів. За даними оперативного командування "Південь", окупанти намагаються створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

Варте уваги Окупанти намагаються сковувати ЗСУ на Півдні і гатять з артилерії

Протягом 4 червня російські окупанти тричі обстріляли Миколаїв. Для атаки на місто вони використовували реактивні системи залпового вогню "Ураган", а також артилерію 152-го та 203-го калібрів.

Унаслідок обстрілу житлового масиву загинули 3 цивільних та ще 3 перебувають у лікарні з важкими пораненнями. Крім того, у будинках пошкоджено 15 квартир та 5 транспортних засобів. Війська агресора били по Корабельному району.

Зранку 5 червня окупанти випустили крилаті ракети повітряного базування на чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища. Ракети по Миколаївщині випускали як з акваторії Чорного моря, так і з території Росії. Вночі сили ППО збили на підльоті до Миколаївщини 2 ворожі ракети. Ще дві ракети було збито на світанку.

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