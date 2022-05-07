У Миколаєві лунають вибухи
Джерело:Суспільне Миколаїв
Російські вбивці продовжують атакувати Миколаїв. Повідомлення про нові вибухи з'явилось приблизно о 23:00 7 травня.
Наразі немає деталей про обстріл. Проте є інформація, що вибухи чутно у різних районах міста.
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Росіяни впродовж цієї доби не прерше атакують Миколаївщину. За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, окупанти атакували також приблизно о 17:45. Він зазначив, що у місті шукають, куди саме влучила ракета.
Ще один обстріл
Росіян сьогодні також обстріляли об'єкти критичної інфраструктури. Мовиться про офісне приміщення Миколаївобленерго. На момент атаки там перебувало 20 працівників. Вони залишились неушкодженими, але руйнувань зазнала будівля. У відомстві зазначили, що у Миколаєві під час цього не було повітряної тривоги.
На жаль, протиповітряній обороні вдалось збити лише 1 ракету. Ще 4 полетіли в раніше зруйнований міст.
Росіяни "денацифікували" бібліотеку
Крім цього, Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла, що ввечері росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва. Вони пошкодили балкони й скло вікон у двох квартирах дев`ятиповерхового будинку, де живуть люди. Також загорілася покрівля бібліотеки.
Вогонь поширився на площі 20 квадратних метрів. Уточнюють інформацію про постраждалих.
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Що відбувається в Миколаєві: останні новини
- У Миколаєві майже 3 тижні немає централізованого постачання. Росіяни зруйнували водогін, який розташовується на тимчасово окупованій ними території. Через це неможливо полагодити мережу.
- Місто розпочало 6 травня наповнювати резервуари в різних районах водою з річки Південний Буг. Рідина спочатку проходить очищення.
- Мер повідомив, що з 9 травня вода з'явиться по всьому місту. Проте він наголосив, що її не можна пити та використовувати для приготування їжі. Це технічна вода для побутових потреб.
- У Генштабі ЗСУ зазначили, що хоч окупанти йдуть з сіл на околицях Миколаївщини, але відступивши знову їх обстрілюють.