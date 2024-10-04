У Миколаєві пролунало кілька потужних вибухів
Про те, що у Миколаєві гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу. Розповідаємо, що наразі відомо про вибухи в місті.
Увечері росіяни запустили на Україну ракети. А Повітряні сили пишуть про перші "Шахеди", які залітають у наш повітряний простір.
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Що відомо про вибухи в Миколаєві зараз
Вибухи у Миколаєві. Подробиці згодом,
– написав міський голова Олександр Сєнкевич о 22:26.
Повітряні сили попереджали, що на місто летять ракети. Моніторингові канали припустили, що окупанти використали дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, адже над Кримом літали Су-57. Та в ПС не деталізували тип ракет.
У низці областей тривога
О десятій вечора Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Власне, тривога почала ширитися Півднем України. Наприклад, Запоріжжя обстріляли КАБами, про вибухи написав Іван Федоров.
Окрім цього, ворог пускав ракети в бік Сумщини та Чернігівщини.
Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту
Важливо! Якщо у вашому регіоні пролунали сирени – не нехтуйте тривогою, пройдіть в укриття!