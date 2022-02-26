Після нетривалої тиші Миколаїв продовжили бомбити

Ввечері 24 лютого Миколаїв почали бомбардувати російські війська. Після низки вибухів у місті настала омріяна тиша, але тривала вона не довго.

Вибухи було чутно в різних районах міста, зокрема в Центральному та Корабельному районах. Про це повідомляють місцеві жителі.

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Після двох вибухів станом на 02:11 у місті було спокійно. Втім, о 02:31 агресори завдали нового удару – його почули у центрі Миколаєва. Потім пролунав ще один вибух о 02:52.

Коротка хронологія подій:

25 лютого близько 18 години у Миколаєві висадився ворожий десант, його одразу ліквідували.

Втім, російські війська повторно напали на місто близько 10 вечора.

Вони обстріляли військову інфраструктуру, зокрема Кульбакіно, аеропорт, Херсонське шосе та інші об’єкти.

Також у Миколаєві горіли паливні склади та локомотивне депо.

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