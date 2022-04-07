У Миколаєві не працює вокзал, бо російські військові його розбомбили
7 квітня 2022 , 09:33Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександра Сєнкевича
Внаслідок влучання ворожого снаряду залізничний вокзал Миколаєва припинив свою роботу.
Таку інформацію повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у прямому ефірі у фейсбуці.
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Не працює, бо розбомбили його,
– відповів Сєнкевич на запитання про залізничний вокзал у місті.
Нагадаємо, що у понеділок, 4 квітня, окупанти обстріляли Миколаїв касетними бомбами. Внаслідок цього загинули 10 людей, у тому числі 1 дитина. Ще 61 особа отримала поранення. Того ж дня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог обстріляв дитячу лікарню та зупинку.
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