У Миколаєві не працює вокзал, бо російські військові його розбомбили

Внаслідок влучання ворожого снаряду залізничний вокзал Миколаєва припинив свою роботу.

Таку інформацію повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у прямому ефірі у фейсбуці.

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Не працює, бо розбомбили його,

– відповів Сєнкевич на запитання про залізничний вокзал у місті.

Нагадаємо, що у понеділок, 4 квітня, окупанти обстріляли Миколаїв касетними бомбами. Внаслідок цього загинули 10 людей, у тому числі 1 дитина. Ще 61 особа отримала поранення. Того ж дня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог обстріляв дитячу лікарню та зупинку.

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