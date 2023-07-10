Не встигли зреагувати, – Кім про удар "Іскандера" по Миколаєву

Російські військові вночі 10 липня завдали ракетного удару по Миколаєву. Обстріл відбувся до того, як у Миколаєві встигли оголосити повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, росіяни атакували Миколаїв "Іскандером". Про це в ефірі телемарафону розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише 24 Канал.

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Унаслідок обстрілу одна людина поранена

Кім зазначив, що приліт "Іскандера" стався близько 1 години ночі в одному з районів Миколаєва. Унаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура міста.

Крім того, виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. За попередніми даними, одна людина поранена.

Вночі близько 01:00 був один приліт. Попередньо, однієї ракети "Іскандер" в один з районів міста, пошкоджена інфраструктура. Були залучені пожежники, вони загасили пожежу. Одна людина щонайменше поранена. Наразі це вся інформація,

– сказав Кім.

Він додав, що в Миколаєві не встигли зреагувати та запустити тривогу, тому що не бачили балістичну ракету ворога.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зранку повідомив, що фахівці оглядають район, який вночі потрапив під обстріл. За його інформацією, пошкоджень у житлових будинках наразі не виявили.

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