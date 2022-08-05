Миколаїв закривають на 2 дні: подробиці від Кіма

У Миколаєві оголосили затяжну комендантську годину. Вона розпочне діяти від сьогодні з 23:00 і триватиме до понеділка 5 години ранку.

Миколаїв закриють на два дні

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що обмеження вводять не тому, що планується якийсь напад росіян. Усе навпаки – ЗСУ даватимуть відсіч ворогу, відтіснятимуть окупантів та виявлятимуть колаборантів.

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Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року,

– повідомив Віталій Кім.

Очільник ОВА попросив ставитися до обмежень з розумінням, запланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні.

Жителі Миколаєва мають залишатись вдома на вихідних

Окрім екстренних ситуацій, містян просять залишатись вдома.

"Щодо екстренних випадків поліція попереджена – якщо щось дуже-дуже екстрене вони супроводжуватимуть. в усіх інших випадках – ні", – пояснив Віталій Кім.

Також він зауважив, що на ці дні у місті заплановані три рейси міжнародних автобусів – вони виїдуть із супроводом поліції.

Чесним людям переживати нема чого. Беріть лише з собою документи. Вигуляти собаку – можна, дітям бути у дворі – теж можна. Але намагайтесь бути вдома,

– наголосив Віталій Кім.

Чому закривають Миколаїв: Кім спростував міфи

Віталій Кім окремо розповів про міфи, які розганяють деякі жителі міста та спростував найпопулярніші:

мости розводити не будемо,

нападу ніякого не буде – нападають наші,

загрози немає,

оточення не буде.

Ще 20 липня Кім анонсував затяжну комендантську годину та пояснив, що це необхідно, щоб виявити зрадників та колаборантів. Тож ці два дні у Миколаєві буде проведена спецоперація з пошуку людей, які допомагають російським військовим.

Майже відразу після офіційного підтвердження впровадження комендантської години у області оголосили про повітряну тривогу, відбій оголосили теж швидко – о 12:38.

Вночі ворог вкотре атакував Миколаїв

Цієї ночі, 5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв – під ударом був Корабельний район. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки.

За попередньою інформацією, вночі окупанти використовували касетні боєприпаси з РСЗВ, а зранку – ствольну далекобійну артилерією "Піон".

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