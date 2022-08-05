Миколаїв закривають на 2 дні: подробиці від Кіма
Джерело:Віталій Кім
У Миколаєві оголосили затяжну комендантську годину. Вона розпочне діяти від сьогодні з 23:00 і триватиме до понеділка 5 години ранку.
Миколаїв закриють на два дні
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що обмеження вводять не тому, що планується якийсь напад росіян. Усе навпаки – ЗСУ даватимуть відсіч ворогу, відтіснятимуть окупантів та виявлятимуть колаборантів.
Увага Під ударом був Корабельний район: перші подробиці про нічний та ранковий обстріли Миколаєва
Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року,
– повідомив Віталій Кім.
Очільник ОВА попросив ставитися до обмежень з розумінням, запланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні.
Жителі Миколаєва мають залишатись вдома на вихідних
Окрім екстренних ситуацій, містян просять залишатись вдома.
"Щодо екстренних випадків поліція попереджена – якщо щось дуже-дуже екстрене вони супроводжуватимуть. в усіх інших випадках – ні", – пояснив Віталій Кім.
Також він зауважив, що на ці дні у місті заплановані три рейси міжнародних автобусів – вони виїдуть із супроводом поліції.
Чесним людям переживати нема чого. Беріть лише з собою документи. Вигуляти собаку – можна, дітям бути у дворі – теж можна. Але намагайтесь бути вдома,
– наголосив Віталій Кім.
Чому закривають Миколаїв: Кім спростував міфи
Віталій Кім окремо розповів про міфи, які розганяють деякі жителі міста та спростував найпопулярніші:
- мости розводити не будемо,
- нападу ніякого не буде – нападають наші,
- загрози немає,
- оточення не буде.
Ще 20 липня Кім анонсував затяжну комендантську годину та пояснив, що це необхідно, щоб виявити зрадників та колаборантів. Тож ці два дні у Миколаєві буде проведена спецоперація з пошуку людей, які допомагають російським військовим.
Майже відразу після офіційного підтвердження впровадження комендантської години у області оголосили про повітряну тривогу, відбій оголосили теж швидко – о 12:38.
Вночі ворог вкотре атакував Миколаїв
- Цієї ночі, 5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв – під ударом був Корабельний район. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки.
- За попередньою інформацією, вночі окупанти використовували касетні боєприпаси з РСЗВ, а зранку – ствольну далекобійну артилерією "Піон".
Більше про це – деталі нічного обстрілу Миколаєва: дивитись відео