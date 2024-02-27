У Миколаєві на дамбі перекинулася вантажівка з дизпаливом: одна смуга руху перекрита
27 лютого 2024, 21:28Читать новость на русском
Джерело:Олександр Сєнкевич
У Миколаєві на дамбі Варварівського мосту сталася аварія. Перевернулася вантажівка з дизпаливом.
Внаслідок інциденту одна смуга руху тимчасово перекрита, що ускладнює проїзд цією ділянкою. Про це повідомляє місцева влада.
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Що відомо
27 лютого о 20:43 міський голова Миколаєва повідомив, що на дамбі Варварівського мосту перевернулась вантажівка з дизпаливом.
Він зазначив, що одна зі смуг руху наразі перекрита, тому рух цією ділянкою ускладнений.
На місці працює патрульна поліція. Також туди прямує 10 взвод ДСНС – будуть обробляти забруднену поверхню спецзасобами,
– додав Сєнкевич.
Аварії та ДТП: останні новини
- Зранку 27 лютого в столиці сталася аварія за участі трамвая та вантажівки у районі Відрадного масиву та місцевості Борщагівка. На щастя, постраждалих немає.
- Також вранці 26 лютого жахлива ДТП сталася на Львівщині. Попередньо, водій автомобіля "ВАЗ 2109" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом. Водій і двоє пасажирів легковика загинули. Ще троє людей зазнали травм.
- Того ж дня у Києві також сталася ДТП із участю мікроавтобуса. Правоохоронці повідомили, що водій автобуса "БАЗ" втратив контроль на заокругленій ділянці дороги, через що злетів у кювет. Шестеро пасажирів та водій транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.