У Миколаєві під час тривоги чули вибухи

Близько 4:00 ранку 28 квітня на Півдні оголосили тривогу. Вже через пів години мешканці Миколаєва почули вибухи.

Факт вибухів підтвердив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Проте він наголосив, що всю інформацію надасть згодом.

Дивіться також У кількох містах Криму чули вибухи, також неспокійно в Брянську та Курську

Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу тактичної авіації

Також Сєнкевич зазначив, що влада зараз з'ясовує ситуацію та що саме відбулось. Перед тим тривогу оголосили, як на Миколаївщині, так і на Херсонщині. У Повітряних силах ЗСУ прокоментували, що саме в Миколаївській області виявили нову групу дронів-камікадзе, яку ворог запустив з Півдня.

Майже одразу українські захисники додали, що російська тактична авіація активна у південних регіонах. Загроза – саме для прифронтових областей. Наразі невідомо, що саме стало причиною вибухів у обласному центрі.

Ворог запустив ударні безпілотники

Зазначимо, що атакувати дронами-камікадзе ворог почав ще з вечора 27 квітня. Тривогу оголошували у центральній та північній частині України. Згодом "почервоніли" і західні області. Тривога тривала кілька годин. Близько 03:50 Повітряні сили повідомили про загрозу для Старокостянтинова на Хмельниччині. Місцеві телеграм-канали проінформували про вибухи.

Що відомо про останню атаку дронами-камікадзе

Вночі 27 квітня попрацювали сили ППО, збиваючи "Шахеди", на Київщині. Саме тому в області чули вибухи.

26 квітня дронами ворог атакував Харківщині. Поцілили по цивільному автомобілю. Постраждали троє людей, серед потерпілих – двоє волонтери.

Поки російські війська тероризували Україну дронами та ракетами, не спалось і окупованому Криму. У соцмережах повідомили про вибухи в районі Джанкоя, Євпаторії, Чорноморського. Звісно, окупанти поспішили відзвітувати про збиття всіх ATACMS.