У Миколаєві з-під завалів деблокували жінку: вона загинула

У Миколаєві під час рятувальних робіт після ворожої атаки 25 травня деблокували жінку. На жаль, вона загинула через обстріл.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Віталій Кім написав, що рятувальники вилучили з-під завалів п'ятиповерхівки у Миколаєві останню загиблу жінку. Загалом у місті росіяни вбили 2 людей.

Троє поранених в стабільно тяжкому стані. 13 людей розселено в гуртожитку,

– зазначив начальник Миколаївської ОВА.

Деблокування жінки з-під завалів будинку також підтвердили й у ДСНС Миколаївської області. Там також наголосили, що роботи з розбирання аварійних конструкцій тривають.

У службі також розповіли, що станом на 20:00 роботи з ліквідації наслідків нічного удару БпЛА по п'ятиповерхівці у Миколаєві тривають.

"Рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи, демонтують бетонні конструкції та розбирають будівельні завали", – наголосили в ДСНС.

На місці працює автокран XCMG 60, 2 одиниці спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, автоцистерна. Загалом до робіт від ДСНС залучено 18 рятувальників та 4 одиниці техніки.

У Миколаєві тривають рятувальні роботи на місці ворожої атаки вночі 25 травня / Фото ДСНС Миколаївщини

До слова, у Миколаєві внаслідок нічної атаки ворога 25 травня загалом постраждало 5 людей. У п'ятиповерхівці, де працюють рятувальники, було зруйновано 2 поверхи, а інші – пошкоджено.