У Миколаєві підірвали скандальний "пам'ятник чекістам"
20 жовтня 2022 , 00:00Читать новость на русском
У Миколаєві внаслідок вибуху було знищено пам'ятник "чекістам", через який у місті були суперечки.
Близько 22:44 в Миколаєві пролунав гучний вибух і лише тоді оголосили повітряну тривогу в місті. Активіст Сергій Стерненко припустив, що це могла бути атака дронами.
Увага Дрони-камікадзе атакували Миколаїв: їх збивали, але є й прильоти та пожежі
Епічне знищення пам'ятника
Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім висунув дві версії того, що сталося: перша – це результат обстрілу з боку росіян і друга – умисний підрив вибухівкою.
Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником,
– написав Кім.
Також очільник області зауважив, "якщо це вибухівка – винні відповідатимуть за законом".
Що не так зі скандальним пам'ятником
- Сам пам'ятник — постать червоноармійця у будьонівці часів громадянської війни початку ХХ століття. Монумент уособлює працівника радянського ВЧК.
- Саме тому жителі міста негласно і "перейменували" його на "пам'ятник чекістам" неодноразово намагались порушити питання про його демонтаж, згідно із Законом про декомунізацію.
- Однак вимогу ігнорували аж до сьогодні.
- Зокрема, 13 жовтня біля меморіалу відбулись сутички між ветеранами Міністерства внутрішніх справ та людьми, які приїхали демонтувати пам'ятник не маючи відповідних дозвільних документів.