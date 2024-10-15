Окупанти вдарили по Миколаєву балістикою: багато постраждалих і є жертва

Ворог, попередньо, ударив балістикою по Миколаєву вночі 15 жовтня. В місті пролунала серія вибухів.

Станом на зараз відомо про багатьох постраждалих і щонайменше одну загиблу. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До теми У Миколаєві прогриміла серія вибухів

Наслідку удару по Миколаєву

За словами Кіма, наразі відомо про 11 постраждалих. Зокрема, є важкі.

На жаль, є одна загибла,

– додав голова Миколаївської ОВА.

Більше інформації він не оприлюднив.

Що ще відомо про удар по Миколаєву

Вибухи в місті пролунали приблизно о 2:30 ночі. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з Півдня. А згодом військові повідомили про швидкісну ціль на Миколаїв.

Попередньо, ворог удари або "Іскандерами-М", або С-300 з Криму. Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомив, що ворог ударив по різних районах міста. Одне з влучань прийшлося по будинку. Там виникла пожежа. Щодо постраждалих, за його словами, один з них зазнав поранень середньої тяжкості, інший – у важкому стані.

Зауважимо, що це неофіційна інформація. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час вибухів писав: "Ви самі все чули".

Востаннє окупанти атакували Миколаїв удень 10 жовтня. Тоді також по місту вдарили балістикою – за попередньою інформацією, "Іскандерами". Було відомо про щонайменше двоє постраждалих.