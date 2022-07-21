У Миколаєві вже прийшло 96 повідомлень про колаборантів: хто отримає 100 доларів від Кіма

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім платитиме кожному 100 доларів, хто надасть правдиву інформацію про корегувальників вогню та колаборантів.

Станом на ранок 21 липня було вже 96 повідомлень. Поки що нікому не заплатили – спершу необхідно, щоб цю інформацію перевірили фахівці. В ефірі єдиного телемарафону Віталій Кім розповів, як працює програма "100 доларів за колаборанта", повідомляє 24 канал.

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Глава ОВА розповів, що усю надану інформацію вже фільтрують. Є дуже багато непрофільного, але є й дуже корисні дані, які зараз вивчають та верифікують.

Хто цим займається

Ще з березня у місті працює аналітичний центр, який аналізує і пропрацьовує потенційних колаборантів – у них вже є відповідний досвід та люди. Працівники центру й відпрацьовують ті всі листи, які надсилають небайдужі мешканці Миколаєва. Згодом важливу інформацію передадуть в СБУ.

Ворог платить зрадникам півтори тисячі гривень

Віталій Кім розповів, що росіяни платять по півтори тисячі гривень за корисну для них інформацію.

Він зауважив, що колаборантів не так вже й багато – це поодинокі випадки. Переважно це люди у скрутному фінансовому становищі або з нестійкою психікою. І хоч їх небагато, але вони роблять дуже велику шкоду.

Миколаїв закриють на декілька днів

Миколаїв планує спецоперацію. Для того, щоб виявити колаборантів, у місті планують затяжну комендантську годину – місто закриють на кілька днів.

Жителів міста попередять про це завчасно, щоб вони могли закупитися водою, продуктами та спланувати свій час.

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