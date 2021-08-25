У Миколаєві попрощалися з 21-річним Юрієм Михайловим, якого смертельно поранив окупант

У Миколаєві 25 серпня попрощалися із загиблим на Донбасі українським військовим Юрієм Михайловим. На взводному опорному пункті у чоловіка поцілив ворожий снайпер.

Церемонія прощання зі загиблим українським захисником пройшла поблизу меморіалу "Струни пам'яті".

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У Миколаєві попрощалися з Юрієм Михайловим

Провести офіцера в останню путь прийшли його товариші по службі, друзі, близькі, а також місцеві жителі. Після відспівування військового проводжали, ставши навколішки.

Нагадаємо, життя військового обірвалося 22 серпня, приблизно о 15:15. На взводному опорному пункті у Юрія поцілив ворожий снайпер.

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Чоловік закінчив Військову академію. Служив у лавах 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, командував взводом.

За словами побратимів, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє. Чоловікові був всього 21 рік.

Російські найманці постійно відкривають вогонь по українських позиціях. У результаті атак від початку 2021 року від кулі ворога загинули вже 55 бійців ЗСУ.

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