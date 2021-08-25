У Миколаєві попрощалися з 21-річним Юрієм Михайловим, якого смертельно поранив окупант
25 серпня 2021 , 18:03Читать новость на русском
Джерело:"Інше ТБ"
У Миколаєві 25 серпня попрощалися із загиблим на Донбасі українським військовим Юрієм Михайловим. На взводному опорному пункті у чоловіка поцілив ворожий снайпер.
Церемонія прощання зі загиблим українським захисником пройшла поблизу меморіалу "Струни пам'яті".
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У Миколаєві попрощалися з Юрієм Михайловим
Провести офіцера в останню путь прийшли його товариші по службі, друзі, близькі, а також місцеві жителі. Після відспівування військового проводжали, ставши навколішки.
Нагадаємо, життя військового обірвалося 22 серпня, приблизно о 15:15. На взводному опорному пункті у Юрія поцілив ворожий снайпер.
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- Чоловік закінчив Військову академію. Служив у лавах 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, командував взводом.
- За словами побратимів, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє. Чоловікові був всього 21 рік.
У Миколаєві попрощалися з 21-річним військовим Юрієм Михайловим: фото "Інше ТБ"