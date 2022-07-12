У Миколаєві посеред ночі прогриміли вибухи: в місті та області тривога

Через чергову загрозу ворожого обстрілу на Миколаївщині вночі 12 липня оголосили повітряну тривогу. Невдовзі місцеві жителі обласного центру почали повідомляти про вибухи.

Ні в якому разі не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу. Адже російські ракети часто влучають саме у житлові райони, внаслідок чого гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти.

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У Миколаєві лунають вибухи

На Миколаївщині о 4:07 почали лунати сирени повітряної тривоги. Через хвилину в обласному центрі почули вибухи.

Окрім місцевих жителів, про це розповів і мер міста Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів,

– зазначив міський голова.

О 3:32 вибухи чули й у Харкові . Станом на 4:27 повітряна тривога в місті завершилася. Проте офіційної інформації щодо ймовірних ворожих влучань поки немає.



Дим над Миколаєвом після вибухів / Фото Суспільне

Коротко про попередні обстріли Миколаївщини

О 4:02 11 липня в Миколаєві також лунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що загарбники випустили по місту 6 ракет. Внаслідок обстрілу 1 людина зазнала поранень.

За день до цього на світанку росіяни вчергове завдали масованого ракетного удару по області. Вони використовували зенітно-ракетні системи С-300 та розривні снаряди посиленого осколкового ураження. Окупанти стріляли з району Нової Каховки по об'єктах залізничної інфраструктури у Березнегуватському районі області.

Своєю чергою, 9 липня росіяни гатили з С-300 по Миколаєву. Внаслідок обстрілу пошкодилися 10 приватних осель. Також ракета влучила на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок й автобусів. Вони зазнали суттєвих пошкоджень, проте втрат серед місцевого населення, на щастя, не було.

За словами Кіма, тоді окупанти випустили одразу 6 ракет. Голова ОВА показав відео наслідків ворожого обстрілу, на якому можна побачити подвір'я звичайного будинку з вирвою глибиною в кілька метрів.

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