Автівки плавали у воді: потоп паралізував вулиці Миколаєва – фото, відео

Потужна злива накрила вулиці Миколаєва у понеділок, 14 червня. Сильні дощі паралізували рух транспорту, деякі автівки зупинялись, аби дочекатися, коли рівень води спаде.

За інформацією кореспондентки, сильні зливи пройшлись самим центром міста. Фактично за пів години випала рекордна кількість опадів.

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Як розповіли місцеві жителі, у пастці опинились не лише райони у низинах, а й вулиці, де післядощових підтоплень вже давно не було.

У районі колишнього заводу "Дормашина" через зливу утворилось справжнє озеро, глибина якого сягала приблизно 1,5 метра. Вода аж до даху накрила з два десятки автівок, серед яких були і позашляховики.

Автівки плавали у воді у Миколаєві / Дивіться фото Novosti-N.org

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Водночас у Contact Center при Миколаївській міській раді повідомили, що після зливи у Заводському районі провалилася дорога. Місцевий житель Олексій Зеликов розповів, що неподалік розташований колодязь, який могло "підмити".



У Миколаєві провалилася дорога після зливи / Фото Contact Center



Водою могло підмити колодязь, який розташований поруч / Фото Contact Center