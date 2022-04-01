У Миколаєві повертають платний проїзд у комунальному транспорті
1 квітня 2022 , 11:31Читать новость на русском
Джерело:Миколаївська міськрада
За проїзд у комунальному транспорті Миколаєва доведуться платити вже з 4 квітня. Мовиться про зелені автобуси, тролейбуси та трамваї.
Вартість проїзду – 6 гривень. Перелік громадян, які можуть користуватись транспортом безкоштовно, не міняли.
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Хто має право на безкоштовний проїзд:
- учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;
- діти з інвалідністю до 18 років;
- ветерани військової служби;
- ветерани органів внутрішніх справ; ветерани Національної поліції;
- ветерани державної пожежної охорони;
- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- ветерани служби цивільного захисту;
- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;
- ветерани податкової міліції;
- особи з інвалідністю внаслідок військової служби;
- батьки військовослужбовця, загиблого чи померлого або безвісти зниклого під час проходження військової служби;
- реабілітовані;
- особи з інвалідністю;
- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
- діти з багатодітної сім’ї;
- жертви нацистських переслідувань;
- пенсіонери за віком.
Транспорт з 24 лютого у місті курсував безкоштовно
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року – дня російського вторгнення в Україну комунальний транспорт працював безкоштоно. Попри обстріли, водії працювали у звичайному режимі, автобуси та тролейбуси курсували згідно з маршрутами.
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