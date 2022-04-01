У Миколаєві повертають платний проїзд у комунальному транспорті

1 квітня 2022 , 11:31
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Джерело:

Миколаївська міськрада

За проїзд у комунальному транспорті Миколаєва доведуться платити вже з 4 квітня. Мовиться про зелені автобуси, тролейбуси та трамваї.

Вартість проїзду – 6 гривень. Перелік громадян, які можуть користуватись транспортом безкоштовно, не міняли.

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Хто має право на безкоштовний проїзд:

  • учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, постраждалі учасники Революції Гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
  • учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;
  • діти з інвалідністю до 18 років;
  • ветерани військової служби;
  • ветерани органів внутрішніх справ; ветерани Національної поліції;
  • ветерани державної пожежної охорони;
  • ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • ветерани служби цивільного захисту;
  • ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;
  • ветерани податкової міліції;
  • особи з інвалідністю внаслідок військової служби;
  • батьки військовослужбовця, загиблого чи померлого або безвісти зниклого під час проходження військової служби;
  • реабілітовані;
  • особи з інвалідністю;
  • особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
  • діти з багатодітної сім’ї;
  • жертви нацистських переслідувань;
  • пенсіонери за віком.

Транспорт з 24 лютого у місті курсував безкоштовно

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року – дня російського вторгнення в Україну комунальний транспорт працював безкоштоно. Попри обстріли, водії працювали у звичайному режимі, автобуси та тролейбуси курсували згідно з маршрутами.

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Автор: Ірина Пундор