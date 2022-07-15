У Миколаєві прогриміли 10 потужних вибухів: в області оголосили тривогу

Зранку 15 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі в області оголошена повітряна тривога. Тож перебувайте в укриттях до відбою, щоб не ризикувати власними життями.

Російські загарбники щоденно обстрілюють Миколаїв. Неспокійним для містян став також ранок 15 липня, адже розпочався він з вибухів і повітряної тривоги.

Читайте також Вибухи в окупованій Кадіївці та знищені на Півдні окупанти: основне за 142 день війни

Спочатку вибухи – потім тривога

Про вибухи у Миколаєві повідомили кореспонденти, які перебувають у місті. Вони зауважили, що о 07:45 у місті пролунали звуки, які можуть свідчити про чергові "прильоти". А от сигнал про повітряну тривогу озвучили за кілька хвилин – об 07:47.

Тож якщо у вас є можливість перебратись до укриття – зробіть це. Залишатись там необхідно доти, поки не буде повідомлення про відбій. Цей простий механізм може врятувати вам життя.

Що стосується можливих "прильотів" або роботи Сил ППО, то фіксувати їх на фото та відео теж не варто. Якщо ж відповідна спокуса у вас виникла, то, будь ласка, не публікуйте матеріали у соціальних мережах. Не будьте спільником ворога!

Об 07:58 надійшла інформація від мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. Він підтвердив, що у місті прогриміло понад 10 вибухів.

Повітряна тривога триває! Не виходьте з домівок і укриттів! Усю важливу інформацію повідомлю вам згодом!

– наголосив він.

Зауважимо, що о 07:57 повітряну тривогу оголосили й у сусідній області – Одеській. Повідомлень про можливі ракетні атаки по ній наразі не надходили. Не виключаємо, що сирени увімкнули саме тому, що ворог завдав удару по Миколаївщині.



Повітряні тривоги лунають на Одещині та Миколаївщині / Скриншот vadimklimenko

Станом на 08:00 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився додатковою інформацією щодо обстрілу. Він підтвердив, що орієнтовно о 07:50 місто зазнало ракетного обстрілу від росіян. Що стосується постраждалих і руйнувань, то відповідна інформація уточнюється.

Глава ОВА також додав, що 14 липня спалахнула суха трава у Корабельному районі міста. Сталось це після влучання боєприпасів, а також їхніх уламків.

По Миколаєву б'ють щодня

Додамо, що під ранок 14 липня ворог вже атакував Миколаїв. Тоді по місту окупанти випустили відразу 9 ракет. Усі вони влучили у цивільну інфраструктуру.

Зауважимо, що у ту ніч мешканців області тричі підіймали повітряні тривоги. І саме під час останньої ворог здійснив підступний і цинічний обстріл. Він випустив ракети, зокрема із зенітно-ракетної системи С-300.

Нагадаємо, що їх мали б використовувати Сили ППО, але окупанти дещо модернізували снаряди. Їх оснастили GPS, тож такі ракети можуть влучати також у цілі на землі, а не лише у повітрі.

Якщо говорити про пошкодження, то відомо, що ворог влучив у:

два навчальні заклади,

об'єкт транспортної інфраструктури,

а також готель.

Що стосується останнього, то мовиться про готель "Миколаїв", розташований у самісінькому центрі міста. Відтак окупанти продовжують підтверджувати свій статус терористів. Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що внаслідок ударної хвилі та від уламків руйнувань зазнала споруда торговельно-розважального центру. Він розташований навпроти готелю.

Крім того, ворог понищив 18 тролейбусів комунального підприємства "Миколаївелектротранс". Це, власне, і був той об'єкт транспортної інфраструктури, в який поцілили окупанти.

Якщо говорити про школи, то вони теж зазнали чималих руйнувань. Частина споруди однієї з них понищена вщент. Що стосується іншої, то там вибиті вікна та двері, а також понівечені покрівля та фасад.

На щастя, внаслідок обстрілів постраждала лише одна людина, якій надали медичну допомогу. Про жертв інформація не надходила.

Варте уваги – Давидюк наголосив, що удар по Вінниці – сигнал для Заходу, щоб надавали більше зброї: дивіться відео