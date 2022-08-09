У Миколаєві повідомляють про вибухи після відбою повітряної тривоги

У Миколаєві вдень 9 серпня прогриміли вибухи. Сталося це якраз після відбою сигналу повітряної тривоги.

Наразі невідомо, що саме стало причиною вибухів та чи є руйнування або постраждалі. Зауважимо, що за час повномасштабного вторгнення росії Миколаїв зазнав руйнувань унаслідок обстрілів окупантів на майже 790 мільйонів гривень.

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Інформація про вибухи з'явилася о 14:22. І вже о 14:31 на Миколаївщині знов оголосили небезпеку авіаудару. Варто зазначити, що станом на 14:31 повітряна тривога триває лише у 3 областях, зокрема:

Донецькій,

Луганській (триває з 4 квітня),

Миколаївській.

Обстріли Миколаєва: головне

Окупанти цинічно обстрілюють Миколаїв фактично щодня. До прикладу:

8 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв вночі – гатили із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

7 серпня вранці загарбники обстріляли промислові підприємства на околицях Миколаєва. В області впродовж доби теж було неспокійно. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

6 серпня окупанти вкотре вгатили з артилерії по селищу міського типу Березнегувате. На жаль, є інформація про одну загиблу та кількох поранених.

Генерал-майор Дмитро Марченко раніше заявив, що окупанти планують наступати на Миколаїв. Проте їм нічого не вдасться, адже наразі там є достатньо захисників, щоб відбити всі атаки.