У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Миколаєві почулися вибухи під час повітряної тривоги під ранок 16 травня. Людей просили не покидати свої укриття, поки не буде відбою.

Про вибухи в місті написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич о 05:33. Наразі невідомо, чи це була ракетна атака.

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Тривога не довго була у всій області

Повітряна тривога почалася орієнтовно за 10 хвилин до цього, а повідомили про відбій о 05:38. Проте лише на частині території Миколаївщини.

За даними Суспільного в обласному центрі сталася пожежа. Там нібито спалахнули магазин і автомобіль.



Карта тривог станом на 5:40 / Скриншот

Перед цим був вибух у столиці

Якщо ви стали свідком влучання ракети чи простого вибуху – в жодному разі не знімайте місце події. Оперативна публікація таких матеріалів може допомогти ворогу корегувати удар. Відтак намагання зібрати перегляди загрожує життю цивільних, рятувальників, які там працюють, а також наших захисників.

На початку тієї ж доби повідомили, що почули вибухи, жителі київського району Оболонь. Там почали також відчувати сильний запах гару. Важливо, що загрози удару з повітря тоді не було.

На оприлюднених у мережі фото та відео було видно чорний стовп диму. Місцеві пишуть, що нібито вибухнув автомобіль. Проте ні правоохоронці, ні рятувальники цю подію не коментували.

Напередодні атакували область ракетами

В оперативному командуванні "Південь" 14 травня повідомили, російські війська завдали ракетний удар по території Миколаївської області. Вони вкотре зосередилися на руйнуванні цивільної інфраструктури регіону.

Така ж подія там трапилася в момент оголошення повітряної тривоги днем раніше. Але, окрім цього, продовжуються й артилерійські обстріли. Ними здебільшого нищать саме домівки жителів області.

Лише протягом 13 травня усі підрозділи поліції Миколаївської області опрацювали 396 звернень громадян на гарячу лінію 102. Правоохоронці зазначили, що більшість викликів так чи інакше стосувалися російських обстрілів.

Тому людей просять у жодному разі не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття. Адже дотримання елементарних правил навіть може врятувати життя.